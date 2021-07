Andrea Delogu, l’outfit conturbante seduce il web – FOTO

Bellissima come sempre Andrea Delogu, la conduttrice dalla chioma rosso fuoco propone per l’occasione un outfit conturbante che seduce il web.

Si firma sui social Andrea La Rossa per quella chioma infuocante che colpisce e che rispecchia la sua personalità. Ironica, sarcastica e di classe, Andrea Delogu piace per essere un personaggio diverso da tanti suoi colleghi. E poi è una bellissima donna, ammirarla in ogni suo post social è davvero un piacere.

Non c’è da stupirsi se la Delogu vede accrescere progressivamente la sua popolarità su Instagram, ogni foto è un tripudio di emozioni. Ed i followers sono sempre lì, pronti a condividere ogni momento con la propria beniamina.

Andrea Delogu, l’outfit conturbante per un evento indimenticabile

Andrea Delogu è una di quelle donne genuine, non riesce a nascondere le proprie emozioni, sia positive che negative. In quest’ultimo post appare molto soddisfatta per aver raggiunto un traguardo a cui tiene particolarmente. “Grazie per i messaggi, ancora io e @silvia_boschero stiamo festeggiando per la vittoria” una raggiante Andrea che indossa per l’occasione un outfit interessante.

Firmato Moschino, l’abito incarna perfettamente la personalità di Andrea: nero damascato, modello che rievoca gli anni ’50. La gonna ampia sotto il ginocchio composta da vari strati di tessuto, tono su tono. Il bustino rigido con una scollatura a cuore. La Delogu sembra una pin-up contemporanea perché alcuni elementi ereditati dagli scorsi decenni vengono riadattati ai nostri giorni: le bretelle ripropongono le fibbia delle cinture, una anche in vita per accentuarne la fisicità.

E poi le cerniere lungo la scollatura che conferiscono un tocco piccante. La mise piace e convince, tutti gli occhi su Andrea…i fans si complimentano per il premio ricevuto. Un successo ottenuto per la conduzione di “La versione delle due” su radio2. “

Che meraviglia. Grazie davvero per questa serata splendida @diversitylab . Grazie per averci scelto fra i candidati e grazie a tutti voi che ci avete votate”. La gioia di Andrea senza limiti.