La bella Andrea Delogu ha condiviso una foto su instagram dove si gusta una cosa deliziosa immersa nella natura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Andrea Delogu si è fatta immortalare mentre si gusta un gelato della Nuii in shorts e top. Nella didascalia scrive:”Ciao vacanze, ci vediamo fra un bel pò. Grazie al cielo Nuii mi dà una mano a non sbarellare prima e mia viaggiare con i suoi gusti in giro per il mondo. Un morso della croccante copertura al latte e il mix di caramello salato con le noci Macadamia mi fa credere d’essere sotto il caldo sole dell’Australia tra koala e canguri. D’altronde lo sappiamo si può viaggiare anche con il gusto no?”.

LEGGI ANCHE>>>Levante, il fisico è perfetto ed i fan fanno lo zoom proprio lì – FOTO

Andrea Delogu e lo sfogo contro alcuni giornali

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Francesca Brambilla posa per qualche foto e il risultato è da infarto-FOTO

La Delogu si è sfogata sui social contro alcune notizie che circolano sul web riguarda la sua malattia che viene spettacolarizzata per fare notizia. Ecco le dure parole dell’attrice:”Quando titolate che mi credete amante o fidanzata di, sorrido e penso wow tutta vita Andrea, che sporcacciona che sei. Ma quando il clickbait diventa questo allora c’è da incazzarsi davvero. Sono anni che si fa informazione sui disturbi specifici dell’apprendimento e nel mio piccolo sono anni che racconto che la Dislessia, una mia caratteristica, è stata affrontata, capita e accettata senza nessun tipo di tragedia. Perché essere dislessica NON è una tragedia!

Questi titoli non solo fanno un danno enorme e fanno fare dei passi indietro a tutte le associazioni e agli esperti che ci mettono l’anima ogni giorno, ma minano la sicurezza di bambini e adolescenti che sono simili a me, che hanno la mia stessa caratteristica e leggendo questo schifo pensano di farne parte anche loro. Mi spiace dar poco materiale sulla mia vita privata ultimamente, cercherò d’impegnarmi di più così evitiamo queste boiate gravi. Grazie invece a tutti i professionisti, giornalisti e direttori di testate che sono sempre attenti a questi argomenti, il vostro impegno fa del bene a tanti ragazzi, bambini e adolescenti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Insomma l’attrice è stanca di vedere che una malattia come la dislessia sia strumentalizzata per fare notizia con titolo come:”Andrea Delogu, la malattia che si porta dietro: non c’è possibilità di guarigione”. Vorrebbe che ci fosse più tatto da parte di alcune testate nel trattare argomenti delicati come questo.