“Ballando con le Stelle” e la sua giuria, cosa succede nella prossima edizione? Lo lo dice Milly Carlucci in un video

Sulla giuria di “Ballando con le Stelle” in queste ultime settimane si è detto di tutto e di più. A far parlare è stato soprattutto il presunto addio di Guillermo Mariotto. Tantissime le voci che si sono rincorse su questa grande assenza che secondo i ben informati dipende non da litigi e problemi con la produzione, ma si tratta solo di una scelta dettata dai troppi impegni dello stilista.

Ed ecco che così sono partite le ipotesi sulla nuova giuria del talent show del sabato sera di Rai1 guidato da Milly Carlucci. Chi ci sarà al suo posto? Arriverà qualcun altro o il resto dei giudici rimanerrà così com’è e il suo posto sarà vacante?

Dopo tante indiscrezioni ci ha pensato la padrona di casa a dare le risposte che tutti aspettavano da tenpo. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram Milly Carlucci ha detto la verità sulla composizione della giuria per la prossima edizione del suo programma.

“Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci rompe il silenzio sulla giuria

Direttamente seduta al tavolino di un bar napoletano, in compagnia del proprietario, il signor Federico, Milly Carlucci manda un messaggio a tutti i fan di “Ballando con le Stelle”. Ha scelto questa location perché, spiega, quando gli autori del suo programma si devono ricaricare si fermano sempre in questo bar.

Con la visita della conduttrice il proprietario che è anche un fan della trasmissione, ha chiesto alla Carlucci cosa ne sarà della giuria. E allora ecco che Milly ha voluto rispondere a lui e a tutti gli appassionati di “Ballando” in modo chiaro e diretto.

“La giuria rimane quella che è, anche se ci sono delle persone che mi dicono che dovrei cambiare Selvaggia Lucarelli per esempio…”.

E così il signor Federico spiega che “il bello del programma è proprio la giuria”. E Milly è assolutamente d’accordo. Spiega che non c’è nessun motivo di effettuare dei cambiamenti perché la giuria “è variegata, ci sono personaggi che criticano il ballo fine a se stesso, altri il comportamento, altri criticano il giudice che sta criticando. Uno spettacolo nello spettacolo…”.

Ultimo appunto da parte della conduttrice, tutti i componenti ci saranno, compreso Guillermo Mariotto: “La giuria rappresenta il pubblico nella sua totalità” ha concluso.