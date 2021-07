Barbara D’Urso scollatura imponente manda in tilt, sotto il vestito il nulla: “Quale preferite?” – FOTO

Barbara D’Urso ha pubblicato una foto su Instagram che mette in evidenza tutto il fascino di una donna della sua età: i dettagli.

La conduttrice partenopea, Barbara D’Urso ha fatto il pieno di likes dopo l’ultima pubblicazione su Instagram, che ha suscitato l’interesse di numerosi followers.

La “Carmelita” appare piuttosto felice e contenta in questo periodo di stasi, lontana dalla tv e in attesa di conoscere aggiornamenti sul futuro. L’ad Piersilvio Berlusconi aveva messo in discussione la sua posizione al centro del gossip. Defilandola a discapito di personaggi emergenti come Tommaso Zorzi o Adriana Volpe.

In corrispondenza di una rivoluzione importante, il marito di Silvia Toffanin ha voluto spendere parole di elogio nei confronti di “Barbarella”, la cui posizione non è affatto in discussione.

Dal prossimo autunno, con tutta probabilità dovrà rinunciare a qualche palinsesto, come “Live – Non è la D’Urso”, ma manterrà la giurisdizione del gossip nazionale e degli altri programmi

Barbara D’Urso sorride alla vita: “Col cuore…”

