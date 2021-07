“Brave and Beautiful” anticipazioni 22 luglio: Suhan continua ad indagare

Siamo al penultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Suhan vuole sapere tutta la verità sull’arrivo di Cesur in città e del motivo

Siamo giunti già al penultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful, la famosa serie tv turca che ha già conquistato i cuori dei telespettatori italiani. Suhan e Cesur sono i due protagonisti, si conoscono nel primo episodio e tra loro scatta immediatamente una scintilla, ma c’è un solo problema: non potranno mai stare insieme. Infatti Cesur è arrivato in paese per vendicarsi dopo quello che è successo a suo padre, e la persona con cui ce l’ha è proprio il padre di Suhan.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Nel prossimo episodio vediamo Cahide apprendere con estrema gioia che suo figlio sarà un maschio proprio come aveva desiderato e, per l’occasione, Tashin ha deciso di organizzare una festa. Hulya però potrebbe rovinare questo momento di felicità: infatti rivela a Cahide che, grazie ad una soffiata della polizia, ha accusato il padre di suo figlio di aver ucciso il dottor Nemin. Per farlo gli è servita una dose importante di coraggio ma alla fine ha deciso di fare la cosa più giusta. Nel frattempo Suhan decide di cenare con suo fratello per provare ad indagare su quello che ha fatto suo padre: la ragazza ha intenzione di capire se c’è un fondo di verità in quello che Cesur pensa di Tashin.

Successivamente, Suhan organizza un incontro anche con Cesur per capire bene quali sono i motivi che lo hanno spinto a venire in paese da loro da un momento all’altro. Riuscirà ad estorcergli qualche informazione o farà l’ennesimo buco nell’acqua?