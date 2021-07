La conduttrice Caterina Balivo sfoggia pubblicamente i suoi segreti, baciata dal sole è una visione paradisiaca: “stupende”…

La conduttrice di “Detto Fatto” ed ex modella partenopea, Caterina Balivo, ha optato quest’anno per una saggia scelta in merito alle sue vacanze. La conduttrice, amando il divertimento, ha deciso di approfittare di un soggiorno estivo “in casa” e di documentare quanto accaduto nelle ultime ore.

La showgirl, dopo essere approdata sulla meravigliosa isola dei Faraglioni, in quel di Capri, pare che si trovi in ottima compagnia. Data perciò la giusta atmosfera ha preferito lasciarsi baciare dal Sole e rivelare ancora una volta quelli che lei definisce i suoi più preziosi segreti.

Caterina Balivo, baciata dal Sole è una visione: lo zoom paradisiaco sui suoi segreti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

I segreti di Caterina, in pieno summer mood, verranno sfoggiati stamani sul suo profilo Instagram con ironia e giocosità. Nel corso di un oltremodo rilassante ed isolano mercoledì. “Baciate dal sole per me e la ‘mini-me’ “. Scrive la celebre conduttrice quarantunenne nella sua didascalia, pubblicando una bellissima carrellata di immagini che ritraggono momenti di balneare complicità tra lei e la piccola Cora.

La bimba di due anni, secondogenita, e nata dopo Guido Alberto, adesso di sei anni, dall’amore della soubrette con il suo compagno di vita, Guido Alberto Brera, ha indossato lo stesso costume intero e dalla tinta nera della mamma. Oltre agli attimi di palese felicità mentre le due nuotano spensieratamente tra le limpide acque dell’isola caprese, questo dettaglio sul loro così simile outfit da spiaggia incuriosirà notevolmente le ammiratrici della conduttrice. Caterina, che recentemente aveva partecipato alla messa in onda della trasmissione de “Il Cantante Mascherato“, in qualità di giurata, ora: dopo aver accolto i complimenti dei suoi fan e della sorellina Sarah, la quale aveva commentato lasciandosi travolgere dall’entusiasmo con : “la mia batuffolinaaa😍“, si potrebbe dedicare come in passato ad una questione di moda.

“Che belle che siete….posso chiederti la marca dei costumi?“. Visto infine il successo riscosso da quest’ultimo outfit mamma-figlia, adesso non resta altro da fare alle sue fan che attendere la sua risposta decisiva e la condivisione di un suo nuovo “segreto”.