Claudia Ruggeri scopre il camice e resta in slip e reggiseno: Buongiorno così, ma…”Ci vuole il cardiologo” – FOTO

Miss Claudia Ruggeri apre la giornata con il battito del cuore acceleratissimo. Neanche il tempo di aprire gli occhi che svieni all’istante…

Boom di likes in una delle ultime pubblicazioni di Claudia Ruggeri. La Miss di Avanti Un Altro, il quiz show della Mediaset, più amato dai telespettatori non ha badato a parole e sentimenti.

In questo clima rovente fuori dalle quattro mura ci mancava solo lei per attirare l’afa e far salire la colonnina del mercurio a temperature insostenibili. Claudia ha toccato il cielo con un dito, protagonista di un “Buongiorno” mai così “bollente” come questo.

La diva di Canale 5 ha approfittato dell’“ora del caffè” per scatenare il piacere e la libidine dei followers dal cuore impavido. Non è di certo un problema l’astinenza dal piccolo schermo per una come lei, abituata a fare la voce grossa anche in un contesto casalingo e in generale in intimità

Claudia Ruggeri scuote Instagram per un risveglio da sogno

