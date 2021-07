L’ultimo scatto di Denise Esposito non passa inosservato di fronte allo sguardo attendo del suo innamorato: spiazzante il commento di Gigi D’Alessio.

Non è passato inosservato agli occhi attenti dei suoi fan l’ultimo commento rilasciato dal cantautore partenopeo Gigi D’Alessio nei confronti della sua fidanzata, Denise Esposito. La giovane coppia è stata fin dai primi momenti di complicità tra i due precipitata ben predisposta sotto gli occhi dei riflettori, per poi acuirsi sempre più nell’ultimo periodo.

Denise, bellissima nei suoi ventotto anni ed una vita vissuta fino ad oggi con passo cauto di fronte alle telecamere, oltre a conquistare il cuore di uno dei più amati cantautori italiani degli ultimi tempi, pare sia riuscita ad infiammare gli animi anche di molti altri dei suoi ammiratori sul web. Ed in particolare modo grazie allo scatto apparso recentemente sul suo profilo Instagram. La reazione dell’artista, ad ogni modo, è risultata essere in queste ore come la più eclatante di tutte.

Gigi D’Alessio disorientato su Denise Esposito, il commento allo scatto “di fuoco”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Denise Rosy Esposito (@denisesposito)

Quattro giorni fa, indossando amabilmente un abito rosso, Denise afferma grazie alla pubblicazione di uno scatto “di fuoco” di voler “restare nel momento“. Un’allusione, dunque, a vivere pienamente il presente della giovane, che nella sua didascalia al suo ultimo scatto, dove il cantautore napoletano ha voluto prendere l’iniziativa della sua amata in contropiede: affermando tutta la sua devozione a tal proposito.

Una sfilza di cuoricini ed occhi a cuore invaderanno perciò la moltitudine di commenti all’istantanea, che inquadra Denise in primo piano intenta a guardare l’obiettivo. E probabilmente con la “dolcezza” che soltanto un’innamorata può ben conoscere. I suoi amici ed ammiratori, coglieranno anch’essi la leggera sfumatura, colmandola immediatamente di complimenti.

“La più meraviglosa di tutte❤️“, scriverà una sua follower, mentre altri addetti agli apprezzamenti allo scatto si appresteranno a sottolineare con piacere la tesi sul modus operandi proposta dalla stessa Denise su come affrontare al meglio la propria vita. “Hic et nunc❤️“, ovvero, mai come adesso: “qui e ora”.