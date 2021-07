La bella Pedron ha condiviso uno scatto su instagram che la ritrae con indosso un completo blu elegante, che bellezza

Eleonora Pedron è bellissima e sensuale su instagram con indosso un completo formato da giacca blu e shorts in tinta. Dove sarà diretta la bella Pedron con un completo così elegante? Nelle stories si mostra su un treno e poi insieme a suo figlio. Recentemente è stata in Grecia, a Santorini insieme al suo compagno, l’attore Fabio Troiano. I due stanno insieme da anni ormai e vanno verso il matrimonio.

Eleonora Pedron e Fabio Troiano sempre più innamorati

La Pedron e Troiano appaiono sempre più innamorati. Condividono foto mentre si baciano dolcemente e si scrivono dediche d’amore infinite. Troiano ama scattare delle foto alla sua compagna in ogni luogo. La Pedron oltre a godersi qualche giorno di vacanza con il suo compagno, in questo periodo ha lavorato ad una sua linea di anelli. Ne ha già pubblicati alcuni scrivendo in merito:“I miei Circum saranno online dal 7 giugno! Un anello, 4 colori diversi per rendere uniche le vostre mani. Made in italy e realiccato a mano, in argnto bagnato oro! Sono orgogliosa del lavoro fatto e felice di comunicarvi che tutto questo potrà aiutare l’associazione and reatudisco. Nei prossimo giorni vi darà nuove info!”.

La Pedron è sempre pronta a promuovere marchi o suoi gioielli in nome di cause benefiche. Ha condiviso anche un altro marchio che fa proprio questo, ecco le sue parole:”Come parte del progamma P&G Italia, P&G ed i suoi brands, con un’iniziativa promossa su Desideri Collection, si schierano al fianco delle donne e sostengono la Varovana della Prevenzione organizzata da Komen Italia. Insieme vogliamo arrivare a donare 1000 esami diagnostici e gli utenti possono contribuire alla donazione con pochi semplici gesti. Basta compilare un sondaggio o caricare uno scontrino. Con quest’ultima modalità gli utenti possono anche provare a vincere un set benessere!”.

La Pedron dunque oltre ad essere una bellissima donna, è anche una paladina delle buone cause e s’impegna nel sociale. Davvero ammirevole. Tra il lavoro e la famiglia trova anche il tempo di condividere cause positive e buone con i suoi followers.