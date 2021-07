Elisa Isoardi continua ad emozionare e far sognare i suoi fan. Bellissima a tutte le ore del giorno, la conduttrice non lascia scampo con le sue storie di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

Bella, brava, competente, simpatica, Elisa Isoardi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Nell’ultimo periodo è diventata popolarissima sui social, che usa con costanza per comunicare con i suoi fan.

E’ un estate davvero bollente quella di Elisa, circola la voce che la conduttrice abbia un nuovo amore ma la cosa per ora è in sordina e non vi sono conferme in merito. Qualche mese fa la presunta relazione con il ballerino di “Ballando con le Stelle”, Raimondo Todaro, ha fatto sognare milioni di fan ma Elisa ha infranto le aspettative smentendo il flirt parlando solo di una bella amicizia.

In un’intervista alla conduttrice Silvia Toffanin, la dolce Isoardi ha confessato di essere pronta a diventare mamma, che sia la volta buona?

Elisa in asciugamano, la conduttrice fa sognare ad occhi aperti

Sono state notate dai suoi 611 mila follower le storie di Instagram della sensuale Elisa Isoardi. La conduttrice si mostra appoggiata al letto, coperta da un telo doccia ed i capelli raccolti da un asciugamano, le si legge in faccia tutta la beatitudine di questo momento.

E’ a casa, con il balcone spalancato e lo sguardo dritto al cielo, momenti così valgono oro, puro relax che rigenera la mente ed il corpo. I fan sono impazziti alla vista della conduttrice senza veli, coperta solo da un piccolo telo.

Elisa è il sogno proibito di milioni di italiani, il suo corpo disegnato con le sue curve pazzesche fanno volare con la fantasia ed il sogno ad occhi aperti ha inizio.

Negli anni Elisa si è imposta nel mondo dello spettacolo con grinta, bravura e competenza. La sua dolcezza è apprezzata da tutti ed il suo sorriso illumina le giornate dei suoi fan. La conduttrice utilizza molto la piattaforma digitale per comunicare con i suoi amici virtuali che la stimano ogni giorno di più.