“E’ bello vedervi felici insieme”, Dayane Mello e la FOTO che tutti attendevano, trionfo di likes

Dayane Mello ha pubblicato uno scatto che ha scatenato il panico sui social: in pochissime ore è trionfo di likes per l’ex gieffina

Nella vita di Dayane Mello sembra essere tornato il sereno. La bellissima brasiliana, nota al grande pubblico per aver partecipato alla scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, ha sicuramente vissuto dei mesi non facili. La morte della mamma e del fratello Lucas hanno travolto la modella come un fiume in piena, gettandola nello sconforto più profondo. Fortunatamente, grazie all’appoggio dei fan e delle persone care, Dayane è riuscita a superare questo brutto momento. Al suo fianco, oltre al compagno Andrea Turino, c’è anche una persona fin troppo speciale per la Mello: la foto da poco apparsa su Instagram ha commosso i fan.

NON PERDERTI ANCHE —> Rosalinda Celentano torna in tv dopo l’addio ai social: le sconvolgenti dichiarazioni

“E’ bello vedervi felici insieme”, Dayane Mello e la FOTO che tutti attendevano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

NON PERDERTI ANCHE —> Mara Venier, il gesto inaspettato per Jerry Calà: cosa ne pensa il marito?

Dopo il malinteso verificatosi con Rosalinda Cannavò, Dayane Mello sembra aver finalmente ritrovato il sorriso. L’amica del cuore, conosciuta all’interno del “Grande Fratello Vip”, aveva prontamente smentito le notizie che i social, da settimane, continuavano a diffondere. Stando ai rumors, tra le due il rapporto si sarebbe affievolito a causa di un bacio che, durante uno shooting, la brasiliana avrebbe scoccato all’attrice. Rosalinda, tramite delle stories, aveva invece smentito le voci di un loro allontanamento: l’amicizia, lontana dalle telecamere, si sta rafforzando ogni giorno di più.

A tenere compagnia alla Mello, tuttavia, non c’è solo la fidanzata di Zenga. Oltre ad Andrea Turino, suo compagno da poche settimane, Dayane può contare sull’appoggio della figlia Sofia, nata dalla relazione con Stefano Sala. Nell’ultimo scatto postato dalla brasiliana, le due si abbracciano teneramente guardando verso l’orizzonte. “Il mio tutto“, ha scritto la Mello a proposito della bambina, ricevendo nell’immediato i commenti dei suoi fan.

“E’ bello vedervi felici insieme“, “L’unica persona che sarà sempre con te“, “Bellissime“: questi i commenti degli utenti sotto al post. Mamma e figlia hanno davvero commosso il pubblico del web attraverso il dolcissimo scatto.