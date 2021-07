Francesca Brambilla posa per qualche foto e il risultato è da infarto-FOTO

La Brambilla ha condiviso su instagram una serie di foto con un mini abito che lasciano davvero a bocca aperta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA (@francescabrambilla)

Francesca Brambilla è sensuale più che mai in una serie di scatti su instagram, appare di lato, di spalle e di fronte in tutta la sua magnificenza. Indossa un mini abito verde che sottolinea le sue forme prosperose. Anche le sue colleghe rimangono attonite dalla sua bellezza. Laura Cremaschi scrive:”Ah” con la faccina sorpresa. Arrivano molti commenti degli utenti poi:”Sei sempre una meraviglia”, “Wow franci la seconda foto fai impazzire”.

Francesca Brambilla in lingerie fa impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA (@francescabrambilla)

La Brambilla è sempre più sensuale su instagram, posa in lingerie e in altre mise super sexy. I commenti degli utenti sono infiniti:”Venere, la Dea della bellezza e dell’amore. Perfezione assoluta”, “Che donna”, “Sei fantastica”. La Brambilla sui social condivide le sue passioni, che sono per lo più gli animali e infatti ha un bellissimo cane Camillo, e i motori. Adora le macchine e guidarle. Poi ha una fissazione per i capelli, devono sempre essere perfetti e questo per lei significa rigorosamente biondi e lunghi. La Brambilla ama anche immortalarsi in shooting sensuali, in mezzo alla natura o in studi fotografici. La bona sorte di Avanti un altro è una ragazza anche molto profonda e lo dimostra con alcune frasi che scrive sotto ai suoi post:

“Ci avete fatto caso che le persone che stanno accanto agli animali hanno sempre il sorriso? Chissà perché..è più facile notare una persona felice e sorridente accanto ad un cane, gatto, ad un cavallo piuttosto che ad una persona. Tutto questo ci ricorda il perché..già..perché non c’è niente al mondo migliore di loro…animali e bambini. Grazie Dio che ci hai donato queste meraviglie”. Ma oltre a condividere l’amore che ha per gli animali, la Brambilla si apre anche sul suo carattere e la sua personalità. Scrive alcune frasi su di sè. “Non sono una ragazza facile, lo ammetto. Sono sempre stata attenta ai dettagli, che sia una frase scritto o un semplice gesto. Sono impulsiva e fottutamente orgogliosa. Non sopporto chi da per scontato i sentimenti e certe cose. Non sopporto le distanze. Son capace di distruggere chi mi ferisce con al consapevolezza di correre il rischio a costo di farmi male.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA (@francescabrambilla)

Non so perdonare, specie se si tratta di tradimenti causati da persone a cui darei la mia stessa anima. Ho bisogno di continue rassicurazioni. Non sono una che se ne va ma se vedo che qualcuno tende ad allontanarmi me ne vado”. Ecco alcune delle parole condivise dalla showgirl su se stessa. Tra pregi e difetti rimane comunque apprezzatissima dal pubblico sia televisivo che sui social.