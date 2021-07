Jessica Malena pazza d’amore per il suo Ciro Immobile, i due non rinunciano alle effusioni nemmeno in vacanza

Sono una delle coppie più belle, seguite ma anche autentiche dello showbitz. Parliamo di Ciro Immobile, il noto calciatore della Nazionale e la moglie Jessica Malena. Giovanissimi eppure già super famosi ma anche seri e con la testa sulle spalle.

I due si amano alla follia. Sposati dal 2014, hanno costruito una bellissima famiglia con tre figli: Michela nata nel 2013, Giorgia nel 2015 e Mattia nel 2019. La super sexy Jessica che su Instagram è seguita sa 1 milione di follower è nata il 17 luglio, numero che il marito porta orgogliosamente sulla maglia della Lazio in omaggio all’amore della sua vita.

Jessica Malena, una bomba insieme ad Immobile: le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena)

Che sia una bomba super sexy lo sappiamo tutti ormai. Jessica Malena fa gola ai più per la sua bellezza sensuale e per quelle forme così abbondanti che ogni volta che vengono sfoggiate sui social alzano la temperatura.

Ma i suoi fan non possono far altro che guardare, lei ha un solo uomo e un solo cuore, quello di suo marito Ciro Immobile. E se ci fosse ancora bisogno di avere delle conferme la foto di oggi mette da parte qualsiasi dubbio.

I due sono più affiatati che mai. Si fanno le coccole in spiaggia e gli occhi dei fan sono tutti puntati su di loro. Baci infuocati per il calciatore e la moglie che trasudano il loro amore senza sé e senza ma. A loro non importa dell’obiettivo, l’attrazione è fatale e si amano alla follia.

Nel secondo scatto Malena “si concede” da sola in un super costume a fantasia tra tigrato, zebrato e fiorato per non farsi mancare proprio nulla. È inutile dire che i complimenti sono per lei ma non mancano nemmeno le battute sulla coppia e sulle performance in campo di Immobile.

Tra tutti però spicca il commento di un utente che chiede Jessica e Ciro: “In arrivo il quarto?”. Il riferimento è ad un altro figlio. Il loro approccio è così hot che le fantasie partono senza freni.