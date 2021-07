Levante, il fisico è perfetto ed i fan fanno lo zoom proprio lì – FOTO

Levante piace, non solo come cantante ma anche come donna. Il suo fisico perfetto fa sognare ad occhi aperti.

Levante è la cantautrice italiana che ha conquistato il pubblico con un mantra, che vita di merda. La cantante è una donna molto particolare, oltre al canto ha la passione per il cucito e per la semplicità in generale.

Fin da piccola ha imparato a rialzarsi, infatti ha dovuto raccogliere i pezzi di una vita andata in frantumi a causa della prematura morte del padre. Dopo questo tragico evento la madre decide di trasferirsi in Inghilterra ed è proprio a Leeds che la cantante trova se stessa e l’ispirazione per incidere Alfonso, canzone che sarà cantata a squarciagola in diversi concerti e non solo.

Levante è una donna che ha costruito dal niente la sua carriera e negli anni è entrata nel cuore degli italiani.

Levante lascia senza parole, in mutandine fa sudare freddo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Levante ha creato un vero e proprio personaggio, si è cucita addosso (nel vero senso della parola) una personalità forte, nuova e stravagante. Ha ereditato dalla nonna e dalla madre la passione per il cucito e da sola si crea e cuce gli abiti che indossa.

Lo stile è inconfondibile, la sua voce unica. La cantante ha scalato la vetta del successo in pochissimo tempo.

Il suo profilo Instagram è seguito da 886mila follower, l’ultimo scatto ha suscitato parecchio interesse. La cantante per ricordare le prossime date dei suoi concerti: giovedì 22 a Torino (Stupinigi Sonic Park) , sabato 24 a Genova (Live in Genova 2021) e domenica 25 a Bologna (Sequoie Music Park), ha pubblicato una foto in mutande.

Levante scende dal letto con in dosso una mutandina color carne senza cuciture, le gambe perfette e il ventre piatto hanno smosso la giornata ai fa.

Tutti attratti dal basso ventre di Levante hanno commentato con emoticon e commenti vari, la cantante ha reso ancora più torrida una giornata già calda.