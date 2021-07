“Una cosa che nessuno ti ha mai detto, la vuoi sapere?”. Lorella Cuccarini svela il suo segreto di bellezza – VIDEO

Lorella Cuccarini. La famosissima conduttrice e coach di “Amici” pubblica su Instagram il suo segreto di bellezza dopo le svariate richieste da parte dei fan

Lorella Cuccarini e Arisa hanno fatto faville insieme durante l’ultima edizione del talent show “Amici”. Le due coach, rispettivamente di ballo e canto, hanno rappresentato un improbabile team che nella realtà dei fatti ha funzionato benissimo, tanto da guadagnarsi il favore del pubblico.

Arisa ha gradito così profondamente l’esperienza che si vocifera abbia rinunciato al cachet di 200mila euro per partecipare a “Pekin Express” (versione di Sky di “Pechino Express”), pur di rimanere nella scuderia di Maria De Filippi.

E quali sono, invece, i progetti di Lorella Cuccarini? Il suo futuro nel programma di Mediaset è ancora un mistero. La famosissima conduttrice e showgirl sarà la nostra ambasciatrice nella prestigiosa manifestazione “Milan Musical Awards” (ossia il Festival internazionale del musical di Milano). Attesi tanti gli ospiti di fama mondiale tra cui l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg.

L’evento si svolgerà a giugno 2022 e prevede una grande organizzazione. Sarà troppo a ridosso della fine della ventunesima edizione di “Amici” tanto da non consentire la sua presenza? Solo il tempo svelerà l’arcano.

Lorella Cuccarini: svelato un segreto che la rende tanto bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Lorella Cuccarini ha un dialogo perennemente aperto con i suoi fan attraverso il social network Instagram che conta, al momento, quasi 500mila follower.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Bellissima come il sole”, Guendalina Tavassi è una venere nel poker di FOTO

Aggiorna sui suoi progressi lavorativi e condivide i segreti per una forma smagliante come la sua. All’età di 55 anni appare infatti come un’eterna ragazzina. Non è un mistero che abbia fatto del viver sani una regola ferrea sin da giovanissima.

Il mestiere di ballerina ha di certo contribuito a regalarle un aspetto fresco e dinamico. Prendersi cura di se stessi a 360° è una manifestazione di amore da non sottovalutare mai.

Un complimento che la conduttrice sembra ricevere spesso riguarda una sua caratteristica specifica. Un utente, ironizzando, ci scherza su e commenta: “Ti dico una cosa che non ti ha mai detto nessuno. Lo sai che hai dei gran bei capelli?”.

LEGGI ANCHE —> “Come fai? Sempre una teenager”. Rocío Muñoz Morales spiazza tutti. Forza della natura – FOTO

Ebbene sì, è proprio questo il particolare che ricorre sempre nelle richieste dei fan. Come fa ad avere una chioma così fluente? Genetica e attenzione, ma non solo. Lorella Cuccarini ci svela il suo segreto attraverso un video. Si affida a dei seri professionisti, degli esperti nel settore, che sappiano armonizzare perfettamente il taglio, la piega e il colore della bellissima showgirl. Scrive in didascalia: “Ogni giorno ricevo centinaia di complimenti per i miei capelli. Oggi vi svelo una routine, ma i veri ‘maghi’ sono loro”.

Cosa ne pensano i suoi fan? “C’è da dire che parti da una materia prima splendida. Fortunata”, “Stupenda come sempre”, “Bravissimo il parrucchiere, certo, ma la tua chioma in partenza è spettacolare”, “Che bella donna la Cuccarini”.