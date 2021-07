Luigi Mastroianni in ospedale: “Peggio di quello che pensavo” – FOTO

Come sta Luigi Mastroianni? Su Instagram spuntano le foto della sua ripresa, i fan si sono preoccupati. Quali sono le sue condizioni

Luigi Mastroianni è un ex tronista di “Uomini e donne” da sempre appassionato dei social, della musica e dello sport. Ogni giorno, infatti, non rinuncia alle sedute di allenamento anche se qualche giorno fa il destino l’ha messo a dura prova.

A quanto pare mentre era in palestra ha subito un incidente ed è stato trasportato in ospedale immediatamente. Ha subito pubblicato una foto per aggiornare i suoi fan e spiegare le sue condizioni. Ecco come sta adesso.

Luigi Mastroianni post incidente: come sta? – FOTO

Il giovane influencer ha avuto un malore mentre era in palestra ma sembra che adesso le cose stiano andando nel verso giusto. Dopo essere stato ricoverato ha infatti pubblicato una foto in ospedale con scritto: “Meglio di quello che poteva essere…Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto”.

Non sono mancati messaggi di auguri e di supporto da parte dei fan che lo seguono dai tempi di “Uomini e donne”. L’ex tronista è stato dimesso ma dovrà rimanere a riposo ancora per un po’.

In una storia su Instagram ha spiegato: “Comporta uno stop preventivo dagli allenamenti di almeno due settimane. Per quanto riguarda l’entità del danno ci sono tre possibilità, due è meglio che non ve le dico… speriamo sia la terza, la più probabile”.

Intanto oggi è andato a fare la seconda dose del vaccino ed ha immortalato l’evento con un selfie.

Mastroianni non vede l’ora di rimettersi e di tornare alla sua vita di sempre, l’allenamento per lui è fondamentale così come seguire uno stile di vita sano e corretto. Per non parlare della musica, la carriera da dj va a gonfie vele, anche se negli ultimi tempi a causa del Covid è in standby. Sui social però i ricordi prendono il sopravvento.