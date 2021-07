Investita da un autobus mentre va a lavoro: morta una donna

Una donna di 46 anni è morta ieri mattina dopo essere stata investita da un pullman della Contram in piazza Marconi a Macerata.

Aveva 46 anni la donna che ieri mattina è deceduta dopo essere stata travolta da un autobus a Macerata. La vittima stava attraversando la strada mentre si recava a lavoro quando improvvisamente è sopraggiunto il pullman che l’ha investita e fatta finire sull’asfalto. Alcuni passanti, vedendo la 46enne riversa a terra, hanno lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato la donna in ospedale, dove purtroppo è deceduta.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, i quali hanno individuato il pullman e l’autista che non si era fermato dopo l’incidente sostenendo di non essersi accorto di nulla.

Dramma nella mattinata di ieri, martedì 20 luglio, a Macerata, dove una donna è morta dopo essere stata investita da un autobus dell’azienda Contram.

La vittima è Federica Ciuffetti, 46enne impiegata della Provincia residente a Corridonia (Macerata), dove viveva con il marito e la figlia. Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Resto del Carlino, la 46enne stava attraversando la strada in piazza Marconi per andare a lavoro, quando improvvisamene il mezzo di trasporto l’ha centrata in pieno. L’autista, che non si sarebbe accorto dello scontro, avrebbe proseguito la corsa senza fermarsi. A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti che hanno notato la donna riversa sull’asfalto.

In pochi minuti sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla 46enne e l’hanno trasportata d’urgenza presso l’ospedale del capoluogo di provincia marchigiano. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto agli accertamenti sul caso ed hanno rintracciato l’autista, ora accusato di omicidio stradale, e il pullman che, scrive Il Resto del Carlino, è stato sequestrato. L’uomo alla guida è stato, invece, sottoposto agli esami per chiarire se fosse alla guida sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, esami risultati negativi.

Gli inquirenti per chiarire la dinamica del sinistro hanno ascoltato alcuni testimoni ed ora stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza poste in zona.