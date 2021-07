Martina Colombari sta vivendo una vacanza da sogno e mostra i paesaggi e la sua bellezza ai fan che la adorano, li ha conquistati tutti

Eleganza e classe rimandano a lei, Miss Italia 1991 che con la sua bellezza e semplicità conquistò giudici e pubblico di quell’anno. Stiamo parlando di Martina Colombari, l’attrice e conduttrice riccionese che non perde occasione di condividere con i fan la sua routine.

Attualmente è in vacanza insieme alla sua famiglia, in particolare sta facendo un tour in Francia e su Instagram mostra posti paradisiaci. L’ultimo post è strepitoso, ma questa volta il soggetto è lei.

GUARDA QUI>>>Elisa Isoardi, a letto è il sogno proibito di una notte d’estate. La FOTO non lascia scampo

Martina Colombari: una vita in vacanza, irresistibile FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO