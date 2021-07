“Ne avevo proprio bisogno oggi”. Michelle Hunziker stesa sul letto: uno spettacolo senza limiti – FOTO

Michelle Hunziker. La bellissima presentatrice svizzera non lascia a bocca asciutta i propri fan nemmeno in estate. Le foto su Instagram sono mozzafiato. Vacanze da sogno per lei

Vacanze italiane ma in località molto glamour per la bellissima presentatrice svizzera Michelle Hunziker. Nei giorni passati ha pubblicato sul suo seguitissimo profilo Instagram (quasi 5 milioni di follower) immagini strepitose delle location paradisiache dove sta trascorrendo le vacanze estive 2021.

Mare, mare e ancora mare per lei. Prima è stata novella sirenetta in quello cristallino e lucente delle Isole Eolie (provincia di Messina – Sicilia). Poi è passata da un’isola all’altra, recandosi in Sardegna con una compagnia decisamente vip. Un tuffo tra amici insieme a Nicola Savino, Ilary Blasi, la loro agente di Notoria lab e un invisibile Francesco Totti che si è improvvisato fotografo per l’occasione, dall’altro lato dell’obiettivo.

Michelle Hunziker: la sua bellezza è disarmante, unica

Tornata alla base, Michelle Hunziker si è messa immediatamente a lavoro per un fine davvero importante e solidale. É stata protagonista dell’evento di fitness “Iron Ciapet” il 16 e 17 luglio scorsi, all’Adriatic Golf Club di Cervia.

1500 persone si sono allenate insieme a lei e ad altri cinque personal trainer. L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto alla onlus “Doppia difesa” che si batte per contrastare ogni forma di violenza e abuso sulle donne. Le fondatrici sono state la stessa Michelle Hunziker e l’avvocatessa Giulia Bongiorno, presente anch lei all’evento.

L’ultimo post diffuso su Instagram da Michelle Hunziker la descrive perfettamente. In un lunghissimo messaggio in didascalia, esprime un elogio ai sognatori, ai folli, a coloro che credono nelle proprie risorse e non si fanno fermare dalle avversità. Scrive: “Gli appassionati sollevano il mondo e gli scettici lo lasciano ricadere! Per tutti gli appassionati nella vita… non scoraggiatevi di fronte ai muri di resistenza e ignoranza che troverete difronte al vostro percorso”.

Lei è sempre stata carica di entusiasmo, più volte ha raccontato dei suoi esordi, di essere approdata a Milano dalla Svizzera con pochi soldi in tasca e tanta ambizione nel cuore. Non si è lasciata scoraggiare da nulla, adesso è una super star internazionale. “Ci sono persone che preferiscono vivere nel proprio metro quadro delle loro piccole certezze acquisite, quelli che non rischiano mai, che vogliono sempre apparire “normali” agli occhi degli altri per rientrare nei dannati cliché….beh loro..non apprezzeranno MAI i folli, curiosi e appassionati della vita…che bello buttarsi nelle cose a mille all’ora!”

Allega una foto in cui è distesa sul letto, trucco impeccabile in un selfie d’incanto. Lo sguardo è serio, il sorriso non è accenato: l’attenzione la cattura unicamente la profondità del suo sguardo. Assolutamente perfetta.

I fan sono concordi con il suo pensiero: “Avevo bisogno di questo messaggio, di queste parole… grazie”, “Bravissima”, “Hai ragione”, “Una delle donne più belle del mondo”.