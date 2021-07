Monica Bertini, sotto l’ombrellone mostra il profilo più bello – FOTO

Monica Bertini, la bellissima giornalista ci catapulta a Milano Marittima: sorriso incantevole, sfoggia il profilo più bello.

In questi giorni Monica Bertini si sta godendo delle meritate vacanze dopo un anno intenso di lavoro. Abbiamo già avuto modo di ammirare la bellissima professionista al mare mentre si scatena a colpi di selfie, bollenti e sempre acclamati dal web. Proprio lo scorso weekend ha infiammato il social con foto che dimostrano la bellezza della Bertini anche al mare, ovvero acqua e sapone e sfoggiando un fisico niente male.

Abituati a vederla in studio per le dirette di “Sport Mediaset” stavolta, ammirarla durante i momenti di pausa estiva non può che essere ancora più interessante…i commenti – e gli umori – dei followers lo confermano.

Monica Bertini, la dedica inaspettata: “E poi arrivi tu…”

Monica Bertini ha da poco postato del nuovo contenuto social, ottenendo le attenzioni del web: tutti la ammirano e le rivolgono dei dolci pensieri. In effetti la visione è davvero strabiliante. La giornalista propone il suo lato più bello: si trova in spiaggia – precisamente a Milano Marittima – sotto l’ombrellone per proteggersi dalle ore più calde.

Il viso è super abbronzato e senza trucco, i capelli fatti di salsedine lungo un lato, il che consente di poterla vedere bene in viso. Anche stavolta propone un bikini composto da triangolo con coppe a fantasia astratta sulle tonalità del nero e del bianco anche se vi sono delle applicazioni colorate a forma di fiore che fungono da contrasto.

“E poi arrivi tu… ti chiami “serenità” e mi piaci da impazzire!” la dedica della Bertini a sé stessa che non passa inosservata. Numerosi commenti, like ed emoji passionali…è un trionfo di apprezzamenti sulla sua bellezza.

Spesso con i capelli lisci a lavoro, i capelli più naturali e resi più selvaggi dall’acqua del mare la rendono ancora più sensuale. E non credo che occorra dire altro, le foto in costume parlano chiaramente da sole. Puro incanto.