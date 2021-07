Rachele Risaliti sta vivendo un momento unico e magico, sta per coronare un sogno e annuncia ai fan la bella notizia. Il video è commovente

E’ stata eletta Miss Italia 2016 ed oggi è un’insegnante di ginnastica ritmica molto seguita sui social dove condivide alcuni momenti della sua giornata. Stiamo parlando di Rachele Risaliti la fidanzata di Gaetano Castrovilli, uno dei calciatori della Nazionale.

I due sono molto innamorati e dopo aver passato un mese lontani per gli Euro2020, ora sono più uniti che mai. Su Instagram hanno fatto il grande annuncio e i fan non sono più nella pelle.

Rachele Risaliti: il coronamento di un sogno – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rachele Risaliti (@rachele_risaliti)

Miss Italia 2016 e il calciatore stanno per coronare il loro sogno d’amore. Il fidanzato ha fatto la proposta di matrimonio alla sua amata e la sorpresa è finita sul web attraverso un video pubblicato dall’ex modella.

“Tu il mio sogno. Insieme oltre tutto e tutti per sempre. SISISISISI AMORE MIO” Scrive sotto al post. Il giovane calciatore ha organizzato una serata indimenticabile: una cena romantica su un terrazzo panoramico a Firenze, ha realizzato tutto nei minimi dettagli con candele nello sfondo e la scritta “Marry Me” realizzata con le rose rosse.

Un evento unico e per l’occasione l’ex Miss Italia ha indossato una tuta bianca, scoperta dietro la schiena. Lui un completo e i mocassini.

“Che bellissima notizia” commenta qualcuno, “Io piango auguri di cuore” aggiunge qualcun altro.

Dopo la vittoria agli Europei, molti calciatori si sono dedicati alle loro fidanzate tra matrimoni e sorprese.

Federico Bernardeschi, una volta tornato in Italia, si è sposato con la donna della sua vita Veronica Ciardi. Le foto sono finite sul web e sono diventate virali. La coppia ha festeggiato alla grande sia per gli Euro2020 che per le nozze. Due sogni che si avverano, sia in amore che in ambito professionale.