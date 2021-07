Terribile incidente tra auto e scooter sulla provinciale: due morti

Due persone hanno perso la vita nella serata di ieri in un incidente stradale sulla provinciale 3 tra Vittoria e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Inutili i soccorsi.

È di due morti il bilancio del terribile incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la provinciale 3 nel tratto compreso tra Vittoria e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Le due vittime viaggiavano a bordo di uno scooter che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrato frontalmente con un’auto alla guida della quale vi era un 30enne. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far nulla per le due vittime, decedute sul colpo. Illeso il conducente della vettura coinvolta nello schianto.

Ragusa, tragico incidente tra scooter ed auto sulla provinciale 3: due morti

Nella tarda serata di ieri, martedì 20 luglio, due uomini di nazionalità romena, di cui non sono state rese note le generalità, sono morti in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla provinciale 3 tra Vittoria e Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa.

Stando alle prime informazioni, riportate dalla stampa locale, tra cui la redazione del quotidiano La Sicilia, i due si trovavano a bordo di uno scooter, un Piaggio Liberty, che, per ragioni ancora da chiarire, si è scontrato frontalmente con una Bmw serie 3 condotta da un 30enne di Acate. Uno schianto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due occupanti del mezzo a due ruote.

Leggi anche —> Investita da un autobus mentre va a lavoro: morta una donna

Sul luogo del sinistro si sono precipitati i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118 che non hanno potuto far nulla per le due vittime. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto. Nessuna conseguenza, invece, scrive La Sicilia, per l’automobilista rimasto illeso.

Leggi anche —> Ragazzo muore in un tragico incidente stradale: aveva appena inaugurato il suo locale

Arrivati sul posto anche gli agenti della Polizia di Vittoria ed i carabinieri che si sono occupati dei rilievi per determinare con esattezza la dinamica e le cause del tragico incidente.