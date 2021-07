Maddalena Corvaglia ha pubblicato un post in cui si è mostrata in una versione inaspettata. Il suo fisico pazzesco ha folgorato i fan.

Biondissima, curve sublimi e fascino unico. Maddalena Corvaglia ha incantato il web postando sul suo seguitissimo account Instagram una serie di scatti in cui si è mostrata in una versione inedita. Classe 1980, di Galatina, la showgirl e conduttrice ha conquistato il pubblico negli anni grazie alla sua bellezza e al suo talento.

Il suo nome è diventato noto a seguito della sua partecipazione a “Striscia la Notizia” dove ha ricoperto il ruolo di velina al fianco dell’amica e collega Elisabetta Canalis. Nel tempo le due sono rimaste amiche seppur tuttavia di recente si siano allontanate per un dissidio di cui non è noto il motivo.

Con la Canalis condivideva la passione per lo sport, in quanto entrambe amano allenarsi. Sovente la Corvaglia posta su Instagram scatti in cui si allena sfoggiando il suo fisico pazzesco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Andrea Delogu in shorts e top si gusta qualcosa di delizioso in mezzo alla natura-FOTO

Maddalena Corvaglia, versione inaspettata: fan in estasi

Per vedere l’ultimo post di Maddalena Corvaglia, vai su Successivo