Simona Ventura lavora con figlio della D’Urso? Spuntano critiche, lei sbotta

Simona Ventura sta per tornare sugli schermi. Non mancano le critiche per la scelta di collaborare con il figlio di Barbara D’Urso. Ecco la reazione della conduttrice.

Simona Ventura al fianco del figlio di Barbara D’Urso? La conduttrice, classe 1965 di Bentivoglio, sarà impegnata nella trasmissione “Discovering Simo”, alla sua seconda edizione. Il format, in onda dal 24 luglio su Discovery +, è prodotto dalla Addictive Ideas, realtà in cui collabora Emanuele Berardi, il figlio della D’Urso, nella vita videomaker e fotografo.

Il programma narrerà le passioni della conduttrice tra i luoghi dell’Emilia Romagna, sua regione d’origine. Sarà trasmesso tutti i sabati, a partire dalla 15,40, per sei puntate nelle quale si scopriranno le bellezze emiliane.

L’indiscrezione sulla presenza di Emanuele nella produzione si è diffusa sul web tra critiche e stupore. Negli anni è emerso infatti come i rapporti tra la Ventura e la D’Urso siano stati tesi, tra frecciatine sferrate nel tempo anche se non è mai stato svelato il motivo di questi dissidi.

A fare chiarezza sulla collaborazione è stata la Ventura stessa direttamente sui social dove ha risposto alle critiche in merito alla collaborazione con il figlio della D’Urso.

Simona Ventura: la reazioni alle critiche

“Si chiama meritocrazia“, queste le parole che Simona Ventura ha condiviso su Instagram in merito alla sua collaborazione con Emanuele Berardi, il figlio di Barbara D’Urso.

“Per la parte esecutiva mi sono affidata a un gruppo di giovani assai talentuosi. Tra i soci c’è anche il figlio di Barbara D’Urso, un giovane molto capace che gode di tutta la mia stima. Visto le polemiche vorrei dire che anche i “figlio di” hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare”, il commento condiviso da Simona sui social.

Emanuele, classe 1988, è nella produzione della trasmissione della Ventura presto in onda. Il giovane, nato dalla relazione tra la D’Urso e il produttore Mauro Berardi, ha debuttato nel settore della fotografia e del videomaking a partire dal 2005.

Dal 2018 è tra i membri della Addictive Ideas, casa produttrice attiva nel settore degli spot e nella produzione di documentari. La trasmissione della Ventura è il primo programma tv girato dalla società.