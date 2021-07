Tik Toker va in ospedale per un controllo. Quello che scopre è inimmaginabile

Una Tik Toker americana con una tosse persistente ha deciso di fare ulteriori controlli per la sua salute. Il medico le rivela un’informazione incredibile che aveva sempre ignorato

La ragazza che vedete in foto è una giovane Tik Toker americana di nome Claire Mack. Ha 19 anni e vive a Chicago (Illinois). Conta sul suo profilo social poco più di 4mila follower. Sono tanti ma non è un numero così elevato da farla assurgere alla fama. Tuttavia, oggi il suo nome è rimbalzato sulle pagine di numerose testate a livello mondiale.

L’improvvisa notorietà è giunta a causa di una sua caratteristica fisica di cui ignorava la presenza, scoperta per caso in conseguenza di un banale controllo medico. Ha reso noti i risultati tramite un video.

Tik Toker americana e la sua rarissima condizione

Claire Mack ha raccontato la sua incredibile storia sul social network Tik Tok. La giovane soffriva di una tosse persistente che proprio non voleva abbandonarla. Credeva fosse frutto delle sue abitudini poiché il suo lavoro la obbliga alla vita notturna.

“Ho preso un brutto raffreddore nel periodo delle riaperture dopo il Covid, circa due mesi e mezzo fa” – ha dichiarato la 19enne. “È stato persistente e duraturo. Anche con farmaci continuavo a stare male. Poi, un giorno, sono andata al pronto soccorso a fine di giugno per un altro motivo”. La ragazza aveva subito un taglio dovuto al contatto con del filo spinato. Si è dunque rivolta al personale medico per un’iniezione contro il tetano.

É stato a questo punto che ne ha approfittato per fare degli accertamenti anche per la tosse. Il medico che l’ha visitata sospettava potesse trattarsi di una polmonite. L’ha fatta sottoporre a un semplice esame di routine: una radiografia.

Cosa è emerso dopo è incredibile. La ragazza è affetta destrocardia o situs inversus. Il cuore umano è posto al centro della cavità toracica con la punta inferiore rivolta a sinistra. Ebbene, il cuore di Claire Mack tende esattamente dalla parte opposta, verso destra.

Anche gli altri organi interni non sono dove comunemente dovrebbero essere situati. Stupita per la diagnosi, ha dichiarato: “Continuavo a dire ‘cosa, dici sul serio?’. Onestamente ero scioccata ed estremamente perplessa su come non lo avessi mai scoperto fino ai miei 19 anni”.

É una condizione estremamente rara, meno di 1 caso ogni 10.000 abitanti. I soggetti che ne sono affetti sono generalmente sani e conducono una vita regolare, non esiste nessuna conseguenza correlata alla loro condizione medica.