Nel pomeriggio di ieri a Fontanelle (Treviso) un ragazzo di soli 17 anni è morto dopo essersi scontrato in moto contro un Suv fermo ad un semaforo temporaneo.

Un ragazzo di 17 anni è morto in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri a Fontanelle, in provincia di Treviso. L’adolescente viaggiava in sella alla sua moto su via Piave, quando non si è accorto di un Suv fermo ad un semaforo scontrandosi contro il retro del veicolo. Dopo l’impatto, il 17enne è finito sull’asfalto e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei medici giunti sul posto. Oltre ai sanitari del Suem 118 sono arrivati anche i vigili del fuoco ed i carabinieri.

Treviso, si scontra in moto contro un Suv fermo al semaforo: morto ragazzo di 17 anni

Avrebbe compiuto 18 anni tra qualche giorno, il ragazzo deceduto nel pomeriggio di ieri, martedì 20 luglio, a Fontanelle, piccolo comune in provincia di Treviso.

A perdere la vita Simone Perin, studente 17enne di Ponte di Piave. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, riferisce Il Corriere del Veneto, stava percorrendo via Piave in sella alla sua moto, una MDK Industry. Improvvisamente, per ragioni ancora da accertare, la due ruote si è scontrata contro il retro di un Suv, un Kia Sportage condotto da una 39enne che era fermo ad un semaforo temporaneo, installato da alcuni operai per dei lavori stradali. Uno scontro molto violento che ha fatto sbalzare il centauro dalla sella finendo sull’asfalto. La conducente del Suv e alcuni automobilisti in transito hanno subito prestato soccorso al 17enne e chiamato il 118.

Leggi anche —> Investita da un autobus mentre va a lavoro: morta una donna

Immediato l’intervento dell’equipe medica che ha provato a lungo a rianimare Simone, ma alla fine si è dovuta arrendere dichiarandone il decesso: troppo gravi le ferite riportate nel sinistro. Considerata la gravità della situazione era giunta sul posto anche un’eliambulanza che è stata poi fatta rientrare.

Leggi anche —> Terribile incidente tra auto e scooter sulla provinciale: due morti

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso ed effettuato i rilievi per chiarire con esattezza la dinamica dello scontro costato la vita al giovane motociclista.