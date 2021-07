“Un Posto al Sole” anticipazioni 22 luglio: la decisione di Filippo

Un Posto al Sole, anticipazioni del prossimo episodio. Filippo è tornato a casa ma pare cominciare a pentirsi di questa decisione: tornerà da suo padre?

Siamo arrivati alla penultima puntata anche questa settimana con Un Posto al Sole, e i telespettatori sono curiosi di scoprire come si evolveranno le storyline che sono cominciate di recente. Marina è tornata a Napoli da qualche settimana e lei e Roberto hanno ricominciato a lavorare insieme, e proprio mentre stanno cercando di mandare in porto un loro affare, succede qualcosa che incrina ancora una volta i rapporti tra Fabrizio – il marito di Marina – e Roberto. I due, infatti, proprio non riescono ad andare d’accordo e le cose peggioreranno.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Michele riceverà finalmente una bella notizia che riguarda il suo libro, e mentre questa cosa della sua vita sembra sistemarsi, il suo matrimonio potrebbe ricevere un altro brutto colpo. Silvia, da quando Rossella è tornata, è riuscita a ritornare a stare bene con la sua famiglia e il capitolo Giancarlo sembrava essersi definitivamente concluso. Poi, per puro caso, Silvia lo rincontra e si ritrova a sentirsi nuovamente scombussolata. Giancarlo non l’è mai stato indifferente, con lui ha provato qualcosa di veramente forte come con Michele non le capitava da tempo. Dunque, Giancarlo è ritornato ancora una volta nella vita di Silvia. Cosa succederà questa volta?

Filippo è ritornato a casa dopo essere stato dimesso dall’ospedale ma, purtroppo, non riesce a sentirsi a suo agio insieme ad Irene e Serena. Per questo comincia a valutare l’idea di tornare a stare da suo padre e passare lì un po’ di tempo insieme a lui.