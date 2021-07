“Uomini e Donne” a settembre la novità: la nuova tronista transgender

A settembre la novità: a Uomini e Donne, per la prima volta nella storia del programma, ci sarà una tronista transgender. Non conosciamo ancora l’identità della ragazza

Siamo quasi alla fine di luglio e manca circa un mese all’inizio delle registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne. Più o meno a fine agosto riparte la grande macchina del programma di Maria De Filippi, e anche quest’anno ci ha riservato delle grandi novità. Se nella scorsa stagione abbiamo visto trono over e trono classico fondersi in una cosa sola, quest’anno ci sarà una piccola novità che riguarderà il trono classico. Infatti, Maria ha deciso di prendere per la prima volta nella storia, una tronista transgender.

Uomini e Donne, a settembre arriva la tronista transgender

Nel 2016 avevamo visto il programma introdurre un trono gay, il primo fu Claudio Sona e riscosse un incredibile successo conquistando il grande pubblico del programma. Purtroppo negli ultimi anni questa cosa si è ripetuta una sola volta l’anno successivo e poi basta, ma nella prossima stagione la comunità LGBT+ tornerà ad essere considerata perché Maria ha deciso di mettere sul trono, per mia prima volta nella storia del programma che va in onda da oltre vent’anni, una tronista transgender. Non sappiamo ancora chi sarà a sedersi sulla sedia rossa più desiderata d’Italia, sappiamo soltanto che nella vita fa la commessa e che è una bellissima persoan. Il nome non è ancora saltato fuori e tutti sono curiosi di vedere chi sarà questa nuova tronista che ha deciso di mettersi in gioco esponendosi ai riflettori accecanti della televisione.

Solitamente il programma comincia ad essere registrato a fine agosto e va in onda all’inizio della terza settimana del mese di settembre. Dunque, mancano circa due mesi.