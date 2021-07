La giovane influencer per l’ultima notte nella riviera adriatica ha sfoggiato un outfit decisamente osé che ha lasciato senza parole i suoi fan.

Nelle ultime settimane estive l’influencer sta viaggiando molto in lungo e largo per la Penisola. Valentina Ferragni prima si è diretta a Forte dei Marmi, poi a Marina Ligure, si è spostata per una gita fuori porta a Gardaland con la sorella Chiara, e poi ha fatto tappa a Villa Bonomi sul Lago di Como.

Lei ama questo posto e spesso ci ritorno per delle cene romantiche a quattrocchi con il suo Luca Vezil. Qui hanno trascorso una piacevole serata prima del suo incontro con le amiche a Riccione per alcuni giorni tra sole donne. Vediamo insieme alcuni scatti direttamente dalla località balneare romagnola.

Valentina Ferragni rapisce i fan, una gioia da assaporare

