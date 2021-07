“Bella da mozzare il fiato”, Veronica Gentili: elegante alla luce del tramonto – FOTO

Veronica Gentili ha condiviso due foto seduta sulle scale alla luce del tramonto prima di andare in onda con il suo programma “Stasera Italia”: bellissima

La conduttrice televisiva Veronica Gentili ha condiviso una doppietta di scatti in cui appare bellissima alla luce del tramonto fuori agli studi di “Stasera Italia“, il programma da lei condotto su Rete 4.

La giornalista tv ha scritto, come didascalia alle sue due foto, “Green pass“, visto che durante la trasmissione si è parlato proprio del prezioso documento che consente ai vaccinati contro il virus del Covid-19 di spostarsi e viaggiare. Argomento assurdamente controverso visto che la logica vuole che tutti dovrebbero vaccinarsi per il bene di se stessi e degli altri.

Veronica Gentili, la doppietta di foto al tramonto

La bella Veronica ha discusso proprio dell’importanza fondamentale del Green pass all’interno degli studi televisivi di “Stasera Italia“. I suoi fan sono rimasti così entusiasti delle foto condivise dalla conduttrice su Instagram che uno di loro ha scritto: “Bella da mozzare il fiato“.

La bella giornalista ha da poco passato le 39 primavere, lo scorso 9 luglio, sebbene sembri molto più giovane della sua età. La Gentili, oltre a essere una brava reporter e conduttrice tv, è anche un’attrice. Ha recitato infatti giovanissima nel film di Gabriele Muccino “Come te nessuno mai” del 1999 con il uso coetaneo e collega Silvio Muccino, fratello del regista.

Tra il 2008 e il 2010 l’abbiamo potuta apprezzare in tre episodi di “Romanzo criminale – La Serie” di Stefano Sollima e tratto dal romanzo di Giancarlo De Cataldo. Ma è con i programmi in cui è stata opinionista e conduttrice che ha raggiunto la notorietà come “Piazza Pulita” e L’aria che tira”.

Dall’autunno di questo 2021 la Gentili partirà con una nuova trasmissione “Buoni o cattivi”, che andrà in onda su Italia 1. Mentre il suo show attuale, “Stasera Italia” continua a fare compagnia ai telespettatori con i suoi servizi interessanti per l’edzione estiva.