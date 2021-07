“Non fare così” Adriana Volpe fisico da urlo, i fan implodono – FOTO

Su Instagram Adriana Volpe continua a mostrare foto in bikini e i fan impazziscono per la sua bellezza incontenibile, mai vista così

Classe 1973, direttamente da Trento, Adriana Volpe è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. Talento e passione l’hanno resa un personaggio della televisione molto seguito, la presentatrice si è fatta conoscere tra la fine degli anni novanta e inizio duemila con “Mezzogiorno in famiglia” e “I fatti vostri”.

La Volpe è anche una mamma meravigliosa che pone al primo posto la famiglia e sua figlia. All’interno della casa del “Grande Fratello Vip” il suo pensiero primario era la piccola Giselle, nata dal matrimonio con Roberto Parli.

Adriana Volpe: in bikini manda in tilt i fan – FOTO

L’ultimo periodo per Adriana Volpe non è stato facile, prima alcuni stravolgimenti a lavoro poi la separazione dal marito. La conduttrice ha dovuto ribaltare completamente la sua vita sotto ogni aspetto.

Da sempre legata al programma “I fatti vostri”, ha dovuto abbandonare la squadra ed approdare su Tv8 con un programma nuovo dal titolo “Ogni mattina”.

Oggi però, a distanza di mesi, la presentatrice sembra rinata e si gode qualche giorno di relax e tranquillità prima di tornare a lavoro. Su Instagram sfoggia delle foto in bikini che lasciano senza fiato i fan che la seguono.

Uno scatto più bello dell’altro, ma l’ultimo è strepitoso. La Volpe indossa un costume a due pezzi rosa in lurex ed è irresistibile. Addominale scolpito, capelli sciolti e posa accattivante, cosa volere di più?

“Non fare così dai” commenta qualcuno che vedendola così ha dato sfogo alla propria fantasia.

In attesa di rivederla in televisione, i follower continuano a seguirla e a supportarla sui social dove ultimamente non perde occasione di condividere alcuni momenti della sua giornata. Più di quattrocentomila persone sono curiose di sapere cosa combina la presentatrice e lei cerca di accontentarli.