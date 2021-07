La meravigliosa attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, nonché cantante italiana, ha postato di nuovo.

La bellissima influencer, oltre ad essere molto conosciuta nel mondo dello spettacolo e della musica, è anche super seguita sul social network, in particolare su Instagram, dove conta ormai più di 829.000 followers.

Sul suo profilo pubblica sempre contenuti nuovi di diverso genere, ad esempio: i suoi cari, i viaggi il giro per il mondo, le novità lavorative, le foto scattate durante i servizi fotografici, pillole di vita quotidiana e tanto altro…

Proprio oggi la Angiolini, conosciuta su Instagram come ‘@ambraofficial‘, ha condiviso un nuovo post: si tratta di una foto i costume, in cui la quarantaquattrenne si mostra riflessa in uno specchio.

Siete pronti a vedere la foto più chiacchierata del momento?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Orgogliona”, Ambra Angiolini cambia look, ancor più speciale: quel dettaglio da non sottovalutare – FOTO

Ambra Angiolini, troppo bella per essere vera: l’immaginazione dei fan oltrepassa il limite… – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Per me sei sempre stata geniale” Ambra Angiolini, posizioni pericolose e la FOTO a testa in giù

Ambra Angiolini ha pubblicato questo post soltanto un’ora fa e già ha fatto il giro del web: la talentuosa cantante è semplicemente uno spettacolo!

Nella didascalia la fantastica attrice ha scritto: “Ci sono foto che puoi farti soltanto da sola… se sei pazza“.

Nello scatto la presentatrice indossa un costume da bagno nero intero e posa chiudendo gli occhi e alzando entrambe le braccia verso il cielo: Ambra non è mai stata così sensuale!

Il post ha fatto scintille, ottenendo già più di 8.000 mi piace ed oltre 160 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti alla sua bellezza, apprezzamenti sul suo fisico e messaggi positivi sulla sua carriera: mai visti dei numeri così!

Ecco alcuni esempi: “Bella come il sole“, “E se sei bella!“, “Che fisico stupendo“, “Che spettacolo“.

Una cosa è certa: la sua bellezza e il suo fascino attraggono l’intero web come fossero un magnete!