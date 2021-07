Anna Tatangelo entra in rotta di collisione con Barbara D’Urso, novità importanti nella vita della cantante ciociara.

Cantante tra le più affermate in Italia e bellezza tra le più cliccate su Instagram, possiamo ben dire che Anna Tatangelo è una celebrità assoluta.

La cantante ciociara sta vivendo un momento davvero brillante. Sta riscuotendo molto successo il suo nuovo album ‘Annazero’ e i suoi scatti su Instagram stanno spopolando.

Come detto, il fascino di Anna è di quelli cui difficilmente si può resistere. Sembra passata una vita dalla rottura con Gigi D’Alessio: ora è tornata davvero in gran forma.

Si prospettano, anzi, ulteriori soddisfazioni per lei, che involontariamente farà un vero e proprio ‘sgarbo’ a una delle regine del mondo dello spettacolo di questi anni, cioè Barbara D’Urso.

Ha fatto molto rumore, come noto, la cancellazione dal palinsesto di ‘Mediaset’ dei programmi della conduttrice partenopea. L’erede d’eccezione sarà proprio la Tatangelo.

Dalle prime anticipazioni, sembra infatti che nel palinsesto domenicale ci sarà, oltre a un secondo appuntamento in aggiunta a quello del sabato pomeriggio con ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin, un nuovo programma tutto per la cantante.

Una svolta radicale nella programmazione di Canale 5. E’ proprio la stessa Anna a prendere la parola e spiegare in una intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ che non si tratterà di una ‘sostituzione’, ma di un programma completamente diverso:

Non ho sostituito la D’Urso, il mio sarà un programma che non c’entra nulla con il suo. Il mio sarà uno show on the road, non in studio e con pochi ospiti.