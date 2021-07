Annalisa Scarrone, top leopardato e shorts inguinali, temperature in rialzo: pubblico in delirio – VIDEO

Annalisa Scarrone in diretta video su Radio Bruno sfoggia tutta la sua bellezza. Un fisico divino lascia tutti a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

L’estate della cantante, Annalisa Scarrone si illumina di passione per i followers, scatenati nel vederla in esibizione, sul palcoscenico delle grandi occasioni.

La protagonista dell’ultimo Sanremo con il singolo musicale “Dieci” ha fatto un nuovo pieno di likes in occasione di un evento che rimarrà nella storia. Per lei si tratta di un periodo d’oro, culminato da successi, che hanno contribuito ad aumentare il suo appeal in tv e non solo.

Dopo un periodo di difficoltà, legato ai postumi della pandemia, Annalisa è salita in cattedra, abbinando ad una voce sublime, una sensualità da urlo. Non ha impiegato molto tempo, prima di ritrovarsi tra la sua gente, come in occasione dell’ultimo singolo, recitato proprio come lei desiderava da tempo, con il pubblico in delirio e dalla sua parte

Annalisa Scarrone, esibizione da urlo davanti al pubblico: adrenalinica e sensuale

