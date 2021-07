Antonella Elia osa su Instagram ed il web diventa incandescente. Bella, sorridente e seducente nonostante l’età: una favola

Essere senza filtri è una delle caratteristiche per eccellenza di Antonella Elia. Nel bene e nel male, la show girl dice sempre quello che pensa. E così è stato anche in una delle ultime interviste concesse. Nel programma “Belve” di Francesca Fagnani si è lasciata andare a confidenze professionali e personali.

Sulla fine dell’esperienza di opinionista del “Grande Fratello Vip” ha detto: “Ritengo che siano state dette certe cose – (ed il riferimento è alla lite con Samantha De Grenet) – dopo attenta riflessione, per farmi fuori dal Grande Fratello. E’ quello che penso”.

Antonella Elisa, spacco pazzesco e gambe meravigliose

Antonella Elia in tutta la sua radiosità su Instagram. L’ormai ex opinionista del “Grande Fratello Vip” si mostra più solare che mai ma anche seducente, forse come non l’abbiamo mai vista. Immersa in una vasca, con un abito rosa, sfoggia la parte migliore di sé.

Lo spacco è spaziale e si apre proprio lì. Sale verso l’alto come se non finisse mai e ci mostra tutte le bellissime gambe della showgirl. In formissima e longilinea, Antonella riscalda l’atmosfera dei social fino a farla diventare bollente.

Antonella è magnifica e non sente affatto il peso dell’età. 57 anni e un fisico di una ragazzina, con un portamento eccezionale. Prima in piedi, con le gambe nell’acqua e poi sdraiata sul bordo della fontana, mostrando sempre quelle gambe meravigliose.

“Backstage di un servizio fotografico per un articolo su Nuovo Tv uscito qualche settimana fa – ci racconta la Elia a corredo degli scatti – È stato divertente immergersi in acqua così vestita! Vi piacciono questi scatti?💕”.

Domanda quasi scontata per i follower che la sommergono di complimenti. Una valanga di “bellissima” arriva sotto le foto insieme a “stupenda” e molti altri appellativi positivi.

Poi una fan page le scrive: “Guardando queste foto posso dire di aver visto il paradiso senza manco entrarci😍😍😍😍😍✨”. Tutti pazzi per Antonella!