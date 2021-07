“Beautiful”, anticipazioni puntata 22 luglio: Sally perde il controllo. L’idea folle

Beautiful, anticipazioni 22 luglio: Sally e Penny hanno rapito Flo. Le due litigano su cosa fare con la Fulton.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Sally e Penny riflettere su come gestire gli ultimi risvolti del litigio con Flo. Presa dal panico, infatti, la dottoressa Escobar ha colpito la Fulton alla testa con un oggetto contundente, facendole perdere i sensi. Terrorizzate all’idea che Wyatt possa chiedere di Flo, le due hanno deciso di spostare la Fulton in una cantina e legarla ad un radiatore. Mentre Penny vorrebbe liberarla, tuttavia, Sally è decisa a portare avanti il suo piano. Nel frattempo Liam parla con Steffy, rassicurandola circa il loro rapporto. È vero che adesso lo Spencer è sposato con Hope, ma questo non significa che lei e Kelly non abbiano un posto speciale nel suo cuore.

Beautiful, anticipazioni 22 luglio: il piano di Sally

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Penny cercherà di spingere Sally ad autodenunciarsi. La dottoressa è terrorizzata all’idea di essere scoperta e vorrebbe che la stilista uscisse allo scoperto con l’ex fidanzato. La Spectra, tuttavia, è decisa ad andare avanti per la sua strada. In preda ad un delirio racconterà a Penny il passo successivo del suo piano: tenere Flo lontana da Wyatt quel tanto che basta per trascorrere la notte con lui e rimanere incinta.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Liam si offrirà di tenere Kelly mentre Steffy va a fare un giro in moto. La breve uscita della Forrester, tuttavia, avrà una fine tragica.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 21 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Per il momento è attesa una programmazione regolare durante tutta l’estate.