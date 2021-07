Dramma Belen Rodriguez, tutta la verità dopo il malore: “La carrozzella..”

La showgirl argentina a distanza di pochissimi giorni dal parto è tornata in tv ma le sue condizioni di salute l’hanno messa a dura prova.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez è da appena una settimana mamma bis della piccola Luna Marie, avuta dalla sua relazione con il giovane hairstylist Antonino Spinalbese.

Mentre per la bella argentina si tratta della sua secondogenita, dato che è già mamma di Santiago De Martino, per Spinalbese si tratta della sua prima figlia.

La gravidanza di Belen è andata avanti a gonfie vele tanto che con il suo fidanzato si è potuta ritagliare anche dei giorni di vacanza alle Maldive.

E così a pochi giorni dal parto, avvenuto nella notte del 12 luglio, meno di un’ora dopo la vittoria dell’Italia agli Europei, Belen è voluta subito tornare a lavoro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Silvia Toffanin, un vero colpo per il suo “Verissimo”: primi super ospiti

Belen portata via in carrozzella

In questi giorni, infatti, si stanno registrando le puntate di ‘Tu sì que vales’ show di Maria De Filippi, che l’argentina conduce ormai da diversi anni.

Belen dopo una settimana è tornata dietro le quinte ma la salute le ha giocato uno brutto scherzo.

Non è l’unica che non ha voluto prendersi una pausa dal suo lavoro, prima di lei anche Michelle Hunziker ha fatto una scelta del genere. Ma capiamo meglio cosa è successo.

La showgirl durante le registrazioni ha avuto un malore che l’ha costretta ad allontanarsi dagli studi di canale 5 per andare in ospedale dove è stata trova disidratata e le sono state fatte tre flebo.

Ciononostante non ha intrapreso la via del riposo e il giorno seguente è tornata a lavoro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “C’è posta per te”, Maria De Filippi e le novità che passeranno alla storia

La sua amica Antonia Achille l’ha accompagnata in studio e attraverso una Storia Instagram ha fatto notare come Belen si fosse ripresa, sfoggiando una splendida forma fisica e ha precisato: “Ieri siamo uscite con la carrozzella. Non riusciva neanche a camminare e oggi guardate qua”, mentre sfila come fosse su una passerella.