“Brave and Beautiful” anticipazioni 23 luglio: preparativi per le nozze

Siamo all’ultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Cesur ospita sua madre in casa e intanto proseguono i preparativi per le nozze

Ultimo appuntamento della settimana per Brave and Beautiful, la serie tv turca che sta decisamente appassionando i telespettatori italiani in questi giorni. La storia di Cesur e Suhan è appassionante e complicata: i due si sono conosciuti nel primo episodio e tra loro è scattata subito la scintilla. Purtroppo, però, per loro non può esserci futuro: infatti Cesur ha come obiettivo di vita quello di rivendicare suo padre, e per farlo deve rovinare la vita a Tashin che è stato l’artefice di tutto, il padre di Suhan.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Sirin e Kemal hanno deciso di sposarsi e sono nel bel mezzo dei preparativi del loro matrimonio. Sposarsi è sempre una gioia grandissima ma organizzare tutto è stressante e non è facile mettersi d’accordo, ma per il momento le cose tra Sirin e Kemal sembrano procedere abbastanza bene nonostante tutto. Ciò vuol dire che questo matrimonio potrebbe davvero andare in porto così come entrambi si stanno augurando con tutte le loro forze. Intanto Cesur decide di ospitare sua madre in casa, nonostante l’ultima volta ci è mancato davvero poco: infatti la donna era in macchina con Tashin e per poco non ha rivelato il motivo per cui suo figlio ha deciso di trasferirsi lì. Adesso bisogna vedere come andranno le cose durante questa nuova convivenza, non ci resta che aspettare i prossimi episodi per scoprirlo.

Cesur intanto prende un’altra decisione: decide di fondare una partnership con il suo nemico numero uno, Tashin. Come andrà?