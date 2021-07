“Sono caduta dalla sedia”, Carolina Dallari in bikini da urlo, posteriore da infarto: la perfezione – FOTO

Carolina Dallari ha pubblicato di recente uno scatto super sensuale sugli scogli. Il costume non regge il fondoschiena: straripante.

La web influencer più accattivante del momento non può che essere una nuova “leva” del web e i social netowrk. Parliamo di Carolina Dallari, la simpaticissima blogger che al di là dell’ironia si sta facendo notare per altre succulente doti.

Per tutti su Instagram è definita la “Rossa” con quel caschetto di capelli colorati che diventano viola al primo raggio di sole contratto. Si tratta del mood di presentazione giornaliero della fashion blogger, che oggi ha approfittato di una splendida giornata di sole per mettere in mostra il meglio del repertorio di forme.

Carolina ha 23 anni e una volta laureata sembra aver già realizzato il sogno della sua vita. Dopo il conseguimento del successo didattico, la diva di Instagram si è data subito da fare mettendo in piedi un blog di monili e gioielli vari, al cospetto di un amore per la moda, unico ed esclusivo per lei, sin dalla nascita

Carolina Dallari illumina l’estate con un primo piano sul retro “fenomenale”

