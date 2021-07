Chiara Ferragni, la serie di scatti che scioglie il cuore dei fan. Momenti di dolcezza nella famiglia più seguita del web, sempre all’ultima moda: semplicemente unici

Vero punto di riferimento sul web, i Ferragnez rappresentano un modello da seguire per milioni di fan. Con i 24,3 milioni di followers di Chiara Ferragni e i 12,7 di Fedez, sono una grande potenza sui social, impossibile da eguagliare in termini di numeri.

La clamorosa notorietà conquistata nel tempo attraverso abili capacità imprenditoriali, personalità distinta e indiscutibili doti di comunicazione, si unisce sempre più a un impegno nel sociale, che ancora di più eleva la loro già imponente influenza. Per la solidarietà e dedizione impiegata nel corso della prima ondata della pandemia, hanno ricevuto il prestigioso e ambito Ambrogino d’Oro, onorificenza conferita dal comune di Milano.

Da allora è cambiata la situazione che coinvolge la collettività, ma anche la vita personale della famosa famiglia. Più precisamente si è aggiunto un componente, con la nascita di Vittoria Lucia Ferragni, che ha portato ulteriore dolcezza all’interno del nido. Lo dimostrano gli ultimi scatti pubblicati dall’influencer, che sciolgono il web per l’evidente tenerezza.

Chiara Ferragni, la famiglia più fashion del web

L’ultima serie di foto pubblicate da Chiara Ferragni sono uno splendido racconto di attimi vissuti in famiglia, strappando sorrisi e commozione su Instagram, dove gli utenti ne ammirano l’evidente felice unione.

L’influencer è come sempre strepitosa in ognuno degli outfit che propone in base all’occasione, in due varianti che sono già un’ispirazione. Shorts di jeans e crop top nero, con sandali in cuoio all’ultima moda, abbinati agli accessori in pendant, per un look da giorno accattivante. Jumpsuit in bianco abbinata ai sandali sabbia per un effetto subito fresh, che si rivela la scelta azzeccata per una calda giornata d’estate da trascorrere in comodità.

Ma non è l’unica icona fashion della famiglia, superata dall’abito a fiori selezionato per Vittoria Lucia, e dalla camicia a quadretti in rosso abbinata ai jeans chiari per Leone. A colpire maggiormente è la tenerezza dei figli, che suscitano già simpatia nel web, per un precoce esercito di fan.

Tripudio di like per quella che nei commenti al post viene considerata la famiglia perfetta, dove dolcezza e semplicità sono valori imprescindibili.