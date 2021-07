Chiara Nasti, il bikini divide il web: critiche e complimenti in un solo colpo

C’è chi l’adora e chi la critica senza risparmiarsi. L’influencer Chiara Nasti provoca sentimenti contrastanti su Instagram

Sempre al centro Chiara Nasti, di cosa? Del gossip, delle critiche e delle bufere mediatiche che si creano intorno alle sue affermazioni o alle sue azioni.

Quasi 2 milioni di follower su Instagram che fanno di lei una delle influencer italiane più seguite ma anche più prese di mira. Non c’è cosa che la Nasti faccia che non attiri gli occhi degli haters o semplicemente del web che a tratti la ama e a tratti la critica, anche pesantemente.

Dopo la fine della super chiacchierata relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo, Chiara ora starebbe frequentando lo sportivo Mattia Zaccagni. E dopo il tatoo dello scorso anno che aveva fatto discutere per un evidente errore ortografico, oggi fa parlare quello del suo volto. Il sinonimo di un eccessivo narcisismo? Ma c’è di più. Le sue ultime proposte attirano le critiche più diverse, ma perché?

NON PERDERTI ANCHE —> Romina Power mostra la sua nuova vita: la FOTO sconvolgente

Chiara Nasti, il doppio volto del web: i commenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

NON PERDERTI ANCHE —> Ilary Blasi, in vacanza con Totti la situazione sfugge di mano: la posa spiazza i fan

Non c’è pace per Chiara Nasti. Spesso si dice che una persona o si ama o si odia e lei forse più di qualsiasi altro personaggio web riesce a dividere il pubblico. Tempo di relax per la bella influencer che in piscina sfoggia un bikini spaziale.

Slip sgambatissimo e un corpetto che non regge il suo lato A abbondante. Tre scatti che per i suoi estimatori sono un’esplosione di bellezza e sensualità pura, per chi non la ama invece, rappresentano il momento giusto per criticarla, su più punti di vista.

C’è chi attacca il suo ricorso alla chirurgia estetica e le dice: “Quanta plastica ragazzi”, “Ma galleggi?”. E poi c’è chi la critica per le sue unghie: “Che schifo di unghie da strega, fanno impressione! 😱🤮” fino a chi la mette in guardia per i suoi tatuaggi, sono appena fatti e l’esposizione al sole non va bene.

Per fortuna non tutti i commenti sono di questo genere e per la giovane influencer ci sono anche tantissimi complimenti per un bikini che fa perdere le staffe.