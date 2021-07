Una ragazza di soli 25 anni è morta dopo essersi lanciata da un ponte mentre faceva bungee jumping ad Antioquia, in Colombia.

Voleva provare per la prima volta il brivido del bungee jumping, ma è precipitata nel vuoto ed ha perso la vita. Questo il drammatico destino di una ragazza di 25 anni deceduta domenica ad Antioquia, in Colombia. La giovane dopo essere stata imbracata dagli istruttori, sentendo il segnale di quest’ultimi, si è lanciata da un ponte, ma purtroppo il segnale era rivolto al fidanzato che si trovava accanto a lei. Inutili i tentativi di soccorso da parte delle squadre di emergenza giunte sul posto che ne hanno constatato il decesso.

Un fraintendimento durante i preparativi per un lancio con il bungee jumping è costato la vita ad una ragazza. È accaduto nel pomeriggio di domenica 18 luglio, nel distretto di Antioquia, in Colombia.

A perdere la vita Yecenia Morales Gómez, giovane avvocato di 25 anni. Secondo quanto riporta il quotidiano locale El Tiempo, la 25enne si era recata insieme al fidanzato presso il viadotto della vecchia ferrovia di Antioquia, dove avrebbe dovuto provare per la prima volta il bungee jumping. Giunti nel punto da cui si effettua il lancio, gli istruttori avrebbero dato il via al fidanzato che era accanto a lei. La 25enne non avrebbe compreso che il segnale era per il suo ragazzo e si sarebbe lanciata nel vuoto da un’altezza di circa 50 metri. Purtroppo, Yecenia era stata imbracata, ma non con tutti gli elementi necessari.

Immeditatamente il fidanzato ha raggiunto la ragazza, provandola a rianimare, tentativi poi proseguiti dalle squadre di emergenza. Purtroppo a nulla sono valsi gli sforzi dei paramedici che ne hanno dichiarato il decesso, sopraggiunto per le gravi ferite riportate.

Le autorità locali hanno avviato le indagini per accertare quanto accaduto e risalire ad eventuali responsabilità nella tragedia.

Intanto martedì, scrive El Tiempo, sono stati celebrati i funerali in una chiesa di Medellin, dove la giovane viveva con la famiglia. Alle esequie hanno preso parte, oltre ai familiari, anche amici e conoscenti della 25enne.