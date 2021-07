La splendida ex concorrente del Grande Fratello manda in tilt il web con le sue foto in bikini: il suo fisico è estremo!

L’estate è arrivata e Guendalina non si è lasciata cogliere impreparata: su Instagram, infatti, mostra ogni giorno diverse foto del suo fisico mozzafiato.

Proprio oggi, ad esempio, la Tavassi ha pubblicato la story mostrata nell’immagine sopra, in cui indossa un costumino bianco che a fatica contiene le sue curve: il web è rimasto a bocca aperta di fronte a tanta bellezza!

Soltanto due ore fa, fa la strepitosa attrice italiana ha postato altre foto in bikini, ma lo sfondo è cambiato… siete curiosi di vederle?

Guendalina Tavassi, ogni curva è al posto giusto! – FOTO

La favolosa showgirl, un paio di ore fa, ha condiviso con i suoi 1,2 milioni di followers questo post, composto da due foto scattate a San Felice Circeo.

Nelle immagini l’ex gieffina si inquadra nella cucina di casa sua, con indosso un bikini azzurro: tra la prima e la seconda foto l’inquadratura cambia, ma il suo fascino magnetico rimane lo stesso!

Il post è stato molto apprezzato dai fan ed ha ottenuto quasi 40.000 mi piace e più di 800 commenti, che si dividono tra complimenti e critiche.

Ecco alcuni dei messaggi negativi scritti sotto alle foto pubblicate dalla magnifica influencer: “Sei di una volgarità assurda“, “Ti è costato un matrimonio, ma guarda adesso come vai“, oppure “Eri meglio prima“.

Oltre ai commenti degli haters, Guendalina Tavassi ha ricevuto anche moltissimi apprezzamenti ed elogi, ad esempio si legge: “Sei bella, ti si può guardare, sei ironica, simpatica… insomma, sei una creatura ultraterrena“, “Che bella“, “Stupenda“, …

Nonostante le critiche ricevute ogni giorno, l’esercito di fan della Tavassi cresce a vista d’occhio!