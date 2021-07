La bella Pedron ha condiviso uno scatto su instagram dove appare in piedi su un cornicione con i tacchi a spillo

Eleonora Pedron bellissima al tramonto in piedi su un cornicione con i tacchi a spillo, ma che paura se cade? Nella didascalia scrive solo:”Stai”. Non tarda ad arrivare il commento del compagno Fabio Troiano che scrive:“Amore”. Melita Toniolo poi commenta:“Lì”, e la Pedron replica:”E chi si muove”. Una marea di altri commenti da parte degli utenti che recitano complimenti:“Strepitosa” e “Bellissima”.

Eleonora Pedron la Miss indimenticabile

La Pedron è stata eletta Miss Italia nel 2002. Successivamente è stata scelta come meteorina del Meteo 4. Comincia poi a fare l’inviata per la trasmissione culinaria, Fornelli in crociera. Conduce poi Sipario del TG4 nel 2004 e 2005. Recita nel film Vita Smeralda di Jerry Calà e concorre al programma di Milly Carlucci, Notti sul ghiaccio 2. Da questo momento la carriera della Pedron prende il largo e recita in altri film e fiction noti. Viene scelta anche da Umberto Tozzi per un suo videoclip per la canzone Se tu non fossi qui. Nel 2013 è proclamatrice di Sanremo con l’allora compagno Max Biaggi.

I suoi lavori più recenti risalgono al 2019 quando ha partecipato come ospite diverse volte a Quelli che il calcio e nel 2020 quando ha condotto Bell dentro belli fuori. Riguardo alla sua vita privata, la Pedron è stata per anni insieme al motociclista Max Biaggi dal quale ha avuto due figli. Successivamente ha avuto una storia con il Dj Tommy Vee, e ad oggi sta insieme all’attore Fabio Troiano con il quale progetta un futuro insieme. Al momento vivono a Monte Carlo a casa di lei per via del fatto che il suo ex Biaggi vive e lì e per il bene dei figli dopo la separazione, la Pedron non ha voluto portarli via.

La Pedron ha dichiarato di volersi sposare con Troiano e forse di fare qualche altro figlio. Il matrimonio è un sogno che conserva perché con Biaggi non è mai avvenuto. Lui non le ha mai chiesto la mano. Pertanto per lei sarebbe un sogno da realizzare finalmente, con l’uomo che ama.