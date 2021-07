Elisabetta Franchi e la sfida che lancia ai suoi followers-FOTO

La stilista è sempre iconica e questa volta su instagram sfide le sue followers a fare qualcosa di magnifico

Elisabetta Franchi ha condiviso una foto su instagram con indosso un completo della sua linea meraviglioso. E nella didascalia ha sfidato le sue fan scrivendo:“Se pensi di passere inosservata: indossami”. Certo con il suo look sarebbe impossibile passare inosservate. Indossa tacchi a spillo color corallo e un completo formato da camicetta e gonna lilla con l’immagine delle labbra rosse stampate ovunque.

Elisabetta Franchi icona di stile indiscussa

La stilista riesce sempre a creare delle collezione che rimangono impresse nelle menti delle persone. I colori, i materiali e la sensualità che ogni suo capo esprime è unica. Le donne impazziscono per i suoi abiti. Quest’anno il colore che comanda è il lilla che è al centro della sua linea primavera-estate. Già diverse influencer hanno indossato i suoi capi, come Clarissa Marchese anche ex Miss Italia. Oppure Stefania Orlando. La Franchi è una donna che si è fatta interamente da sola, ha tirato su un’azienda che fattura moltissimo. Ha creato un vero e proprio impero della moda. La stilista ha spesso raccontato della sua gioventù non facile, lavorava al mercato dove vendeva le calze. E oggi possiede un azienda che fattura 123 milioni all’anno.

Aveva una visione e un grande talento, ed è riuscita a creare qualcosa di unico. Lo ha fatto anche grazie ad una piccola somma che l’ex marito le aveva dato per avviare l’azienda. E lei da quella cifra ne ha ricavato una fortuna. Non solo una stilista di talento ma una mente imprenditoriale notevole. Sfortunatamente però la sua vita non è stata rose e fiori. E poco dopo aver dato alla luce la sua prima figlia, il marito è mancato per una malattia. Così una giovani Elisabetta Franchi si è ritrovata a crescere una figlia da sola e gestire un azienda importante. Un esempio di mamma e donna in carriera che non vuole rinunciare a qualcosa e trova il tempo di fare tutto. Fortunatamente poi è arrivato un vecchio amore di gioventù a riportarle gioia e con lui è arrivato un altro bebè, Leone.

Ad oggi la famiglia felice vive a Bologna dove è cresciuta la Franchi e hanno una villa stratosferica di lusso. Abitata anche da moltissimi cani che la stilista adora e cerca di salvare il più possibile. Insomma una donna, stilista, imprenditrice, mamma, paladina degli animali e moglie. Elisabetta Franchi è tutto questo e molto altro.