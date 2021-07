“Come si diventa così?”, Elisabetta Gregoraci, top e slip. Divina, da impazzire. Boom di commenti – FOTO

Elisabetta Gregoraci rimane in top e slip per la gioia dei fan. Lo scatto in bianco e nero ha mandato in tilt Instagram

Non c’è star del web che possa competere con la bellissima Elisabetta Gregoraci. La showgirl, da quando ha partecipato al “Grande Fratello Vip”, sta vedendo aumentare il numero dei suoi sostenitori giorno dopo giorno. Proprio ieri, mentre si trovava a cena, l’ex moglie di Briatore ha ricevuto un regalo fattole recapitare da una fan, che Elisabetta non ha mancato di ringraziare tramite le stories. Pochi minuti fa, la showgirl ha pensato bene di ridestare l’attenzione dei followers attraverso una foto in bianco e nero: in slip e top, la visuale è davvero a luci rosse. Boom di commenti per la splendida calabrese.

