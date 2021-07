Elodie ci stupisce ancora una volta con le sue proposte super sexy. Oggi lo scatto è davvero fenomenale

Non finisce mai di stupire Elodie, con le sue canzoni che conquistano e fanno ballare, i suoi look che mandano su di giri ma anche per il suo essere intraprendente, mettendosi continuamente in gioco senza mai fermarsi. Perché lei ha dimostrato di essere un’artista completa. Sul palco balla e canta da Dio e sul palco dell’Ariston ha mostrato anche le sue qualità di presentatrice.

Se le indiscrezioni la vogliono al timone de “Le Iene” al posto di Alessia Marcuzzi, oggi è arrivata la conferma che Elodie debutterà anche come attrice in “Ti mangio il cuore”, il nuovo film di Pippo Mezzapesa. Nel mentre però i social si infuocano.

Elodie regina di seduzione, costume da sballo

