Federica Pacela le sorregge con una mano, senza veli imperdibile: “Grazie di esistere” – FOTO

Federica Pacela augura a tutti un buon “mercoledì” con uno scatto ai limiti della censura in spiaggia. Seza veli incontenibile: i dettagli.

Anche stavolta, Federica Pacela ha iniziato la settimana come “Dio comanda”. La web influencer e new entry tra le preferenze social degli utenti ha interrotto il digiuno dall’ultima volta in cui si è erta a paladina a “luci rosse”, ovvero non molto tempo fa.

Dagli ultimi scatti sul web, la blogger è la protagonista di un’estate da far girare la testa tra le nuvole. In compagnia del suo fidanzato, Federica non si pone limiti nel mettere a nudo tutte le caratteristiche più promettenti del suo repertorio di forme.

La sexy influencer sta imparando a farsi conoscere e i followers a primo impatto già le hanno riservato un posto insostituibile nel proprio cuore.

Oggi, mercoledì 21 Luglio, la protagonista di scatti a “luci rosse” ha trascorso una splendida giornata in spiaggia a La Spezia e di certo non ha tradito le attese degli appassionati

Federica Pacela e il senza veli illegale in spiaggia: solo per cuori forti

