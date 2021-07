La magnifica conduttrice televisiva e radiofonica italiana mostra ai fan come procedono le sue vacanze tra sole, mare, relax e tintarella.

La famosa presentatrice, come mostrato nelle sue IG stories, ha rilasciato un’intervista dal titolo “Non è estate se non sto con i miei figli“.

In questa stagione calda la vediamo molto attiva sui social network, in particolare su Instagram, dove condivide una parte delle sue giornate tra relax e mare.

Proprio oggi Federica ha pubblicato un post, composto da quattro selfie in cui guarda a sinistra e sorride in modo sereno e spensierato.

Le foto sono state scattate a Forte dei Marmi, dove attualmente la Panicucci sta trascorrendo le sue meritate vacanze.

Federica Panicucci è nei sogni di tutti gli italiani: bella da impazzire! – FOTO

