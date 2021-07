Flavio Insinna ha rivelato il motivo per cui non avrebbe figli: una scelta molto dolorosa che riguarda l’amato conduttore

Il conduttore de “L’Eredità” Flavio Insinna è un personaggio molto amato dal pubblico italiano del piccolo schermo. È stato al timone di molti programmi che hanno riscosso un enorme successo tra i telespettatori e al momento sta conducendo “Il pranzo è servito“, il mitico show di Corrado di mezzogiorno che è andato in onda dal 1982 al 1993.

Dal 28 giugno scorso con Insinna ha ripreso vita per la gioia degli affezionati dell’epoca. Una carriera costellata di soddisfazioni, con l’amore dei fan verso di lui sempre presente e forte. Tuttavia, dal punto di vista sentimentale, il presentatore ha qualche perplessità.

Flavio Insinna, il motivo per cui non ha figli

Dal 2016 Flavio Insinna sta con Adriana Riccio e si sono innamorati quando lui conduceva “Affari tuoi” e lei rappresentava la regione del Veneto. Subito tra i due scattò un’incredibile complicità ma la coppia non vuole figli.

In un’intervista al giornale patinato “Il Fatto Quotidiano” il presentatore romano ha parlato proprio di quest’argomento e soprattutto dell’assenza di suo padre, che, quando è venuto a mancare, i componenti della sua famiglia d’origine si sono allontanati. Era il collante che teneva uniti tutti.

Quindi la coppia ha paura che non possano dedicare il tempo giusto a un figlio. Non vogliono far patire a quest’ultimo la stessa assenza sofferta da Flavio. I due innamorati però non sembrano risentire di questa loro dolorosa decisione e anzi sono più uniti che mai.

Quest’anno tra “L’Eredità” e “Il pranzo è servito” c’è stato un altro show condotto da Insinna, “A Grande richiesta“, un varietà musicale in cui sono stati omaggiati personaggi importanti italiani del mondo dello spettacolo. Durante la puntata condotta dall’attore 56enne la protagonista era Patty Pravo.

Il presentatore ha anche interpretato ruoli importanti in serie tv e film come “Se mi vuoi bene” di Fausto Brizzi del 2019 e “Il professor Cenerentolo” di Leonardo Pieraccioni.